Körber erneut ins FDP-Präsidium gewählt

Auf dem Landesparteitag der FDP Bayern ist Sebastian Körber aus Forchheim erneut ins Präsidium der bayerischen Liberalen gewählt worden, diesmal als erster Beisitzer.

Zuvor war Körber vier Jahre lang Stellvertreter des bisherigen Vorsitzenden Albert Duin. Dieser hatte nicht wieder kandidiert und will sich nun als Spitzenkandidat für die bayerische Landtagswahl 2018 bewerben. Zum neuen Landesvorsitzenden wurde in Amberg der bisherige Generalsekretär Daniel Föst gewählt.

Der Forchheimer Kreis- und Stadtrat Sebastian Körber gehört damit auch in den nächsten zwei Jahren dem engsten Führungsgremium der FDP in Bayern an. Er freue sich sehr über die Wiederwahl: "Ich werde mich insbesondere mit meinen Fachthemen Bau-, Wohnungs- und Verkehrspolitik einbringen. Ich werbe für ideologiefreie und selbstbestimmte Mobilität, denn es kann nicht sein, dass ein Diesel- Fahrer durch Fahrverbote quasi kalt enteignet wird. Der ländliche Raum soll gestärkt werden durch Sicherung der Gesundheitsversorgung." red