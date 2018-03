Königsberger zu Hause

Die Handballer des TV Königsberg verabschieden sich am heutigen Samstag mit zwei Heimspielen aus der Saison 2017/18. In der Bezirksliga Unterfranken Nord geht es in der Haßfurter Dreifachturnhalle ab 15.30 Uhr für die erste Mannschaft (6.) nach zwei Siegen gegen den Tabellennachbarn TSV Karlstadt (7.). Die C-Jugend empfängt um 13.30 Uhr den Bezirksliga-Tabellenführer HSC 2000 Coburg II.

Nach dem Heimsieg über den bis dato unbezwingbaren HSC Bad Neustadt dürften die Erwartungshaltungen in der ersten Herrengarnitur entsprechend hoch ausfallen. Trotzdem darf man den Gegner nicht unterschätzen: Im Hinspiel konnte man in Karlstadt nicht überzeugen. Seither hat das Team jedoch intensiv an seiner Schlagkraft gearbeitet und wird alles daransetzen, diese Rechnung zu begleichen. th