Königsberg übernimmt Führung

Im zweiten Wettkampf der Unterfrankenliga Ost mit der Luftpistole gewann Königsberg das Duell gegen den Nachbarn in Unfinden glatt mit 4:1. Dadurch übernahmen die Königsberger die Tabellenführung, Unfinden dagegen befindet sich am Schluss der Tabelle. Kaderschützin Miriam Piechaczek legte wieder mit 374 Ringen den Grundstein zum Erfolg. Damit behielt sie mit einem Ring Vorsprung die Oberhand über den Unfindener Anton Sauter. Udo Sturm holte den Ehrenpunkt für Unfinden. Schwanfeld siegte knapp und führt nun das Verfolgerduo an.

In der Bezirksgruppe Ost gab es diesmal nur Gästesiege. Ebern holte in Marktsteft den zweiten Erfolg und ist alleiniger Tabellenführer. Goßmannsdorf musste mit Ersatz antreten und Eltingshausen, das sich enorm steigerte, den Sieg überlassen.

UNTERFRANKENLIGA

LUFTPISTOLE

Unfinden - Königsberg 1:4

Reiterswiesen - Bad Königshofen 2:3

Schwanfeld - Wermerichshausen 3:2

1. Königsberg 2 7:3 4:0

2. Bad Königshofen 2 6:4 4:0

3. Schwanfeld 2 5:5 2:2

4. Reiterswiesen 2 5:5 2:2

5. Wermerichshaus. 2 4:6 0:4

6. Unfinden 2 5:7 0:4

Einzel: M. Piechaczek (Königsberg) 374, A. Sauter (Unfinden) 373, D. Schneider (Königsberg) 372, F. Thiergärtner (Königsberg) 358, U. Sturm 355, G. Streng 354 (beide Unfinden), D. Piechaczek 353, C. Brochloß 352 (beide Königsberg)

BEZIRKSGRUPPE OST

Goßmannsdorf - Eltingsha. 1384:1414

Marktsteft - Ebern 1404:1418

1. Ebern 2 2834 4:0

2. Marktsteft 2 2818 2:2

3.Eltingshausen 2 2773 2:2

4. Kitzingen 1 1415 0:2

5. Goßmannsdorf 1 1384 0:2

Luftpistole Gauliga SW

Oberlaur. - Grafenrheinf. II 1407: 1375

BSG SW II - Untertheres 1370: 1423

Hofheim - BSG Schweinf. 1322: 1359

1 . Oberlauringen 3 4171 4 : 2

2 . Untertheres 3 4162 4 : 2

3 . Grafenrheinfeld II 3 4149 4 : 2

4 . Bergrheinfeld 2 2729 2 : 2

5 . Hofheim 2 2710 2 : 2

6 . BSG Schweinf. 3 4120 2 : 4

7 . BSG Schweinf. II 2 2740 0 : 4

Einzel: Wiltrud Ender 365, Zimmer 363, Werner 357 (alle Untertheres)

Luftpistole A-Klasse SW

Bergrheinfeld II - Zeil 996: 989

Geldersheim - Schwanf. II 1019: 1036

Grafenrheinf. - Junkersdorf 1045: 977

1 . Grafenrheinfeld 3 3155 6 : 0

2 . Junkersdorf 3 2962 4 : 2

3 . Geldersheim 3 3012 2 : 4

4 . Schwanfeld II 3 2995 2 : 4

5 . Bergrheinfeld II 3 2957 2 : 4

6 . Zeil 3 2930 2 : 4

Einzel: Daniela Kern (Junkersdorf) 355