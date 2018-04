Königsberg triumphiert

Historischer Erfolg der Hofheimer: Nach über 50 Jahren schaffte der HSV gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Haßfurt auf dem engen Hofheimer Hartplatz "Rote Erde" einen Heimsieg in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2.



TV Haßfurt - SG Sennfeld 2:1

Beide Teams kämpfen noch gegen den Abstieg. Der TV Haßfurt landete einen sehr wichtigen Sieg, der aber erst in der Schlussphase zustande kam. In der ersten Halbzeit egalisierten sich beide Teams. Feulner erzielte in der 76. Minute das 1:0, dem Hildenbrand das 2:0 folgen ließ (86. Minute). Nach dem Anschlusstreffer von Gropp in der 90. Minute musste man in der Nachspielzeit noch bange Minuten überstehen, ehe der Sieg perfekt war.



FC Sand II - SV Ebelsbach 3:1

Die Sander fanden ebenso wie die Ebelsbacher über weite Strecken nicht ins Spiel. Doch in der Schlussphase verwöhnten beide Teams die Zuschauer. Klauer brachte Sand in der 79. Minute mit 1:0 nach vorne, Mantel schaffte in der Nachspielzeit das 2:0 (91.). Doch schon im Gegenzug markierte Augsburger das 2:1 (92.), das aber wieder eine Minute später von Rippstein mit dem 3:1 eine Antwort erhielt.



SG Eltmann -

TV Königsberg 1:2

Die Königsberger hatten einen Fehlstart nach dem Winter hingelegt, den sie auf der Mainhalbinsel korrigieren wollten. Die Gäste gingen in der 13. Minute durch einen Treffer von Kirchner in Führung, die aber Gebhardt noch vor dem Wechsel in der 43. Minute ausglich. Gleich nach der Pause kam Königsberg durch Markof in der 48. Minute zum 2:1. In der Folgezeit konnte man sich nur noch in der Abwehr einigeln, denn die Eltmanner kamen immer mehr auf. Ein Treffer wollte in der restlichen Spielzeit hüben wie drüben aber nicht mehr fallen.



SV Sylbach -

FT Schweinfurt 3:5

Die Sylbacher wollten gegen den Spitzenreiter gut ausschauen, und das haben sie trotz des 3:5 auch geschafft. Schweinfurt ging durch Popp schon in der 4. Minute mit 1:0 in Führung, Siegmund erhöhte in der 7. Minute auf 0:2, doch dann fanden die Sylbacher ins Spiel. Diem schaffte in der 17. Minute das 1:2, Rother gelang in der 36. Minute der Ausgleich. Redzepovic gelang in der 38. Minute das 2:3. Nach dem Wechsel gelang Popp das 2:4 in der 47. Minute In der 66. Minute sah Rother die Gelb-Rote Karte. Davon ließ sich der SV Sylbach nicht beirren und kam durch Hertel in der 67. Minute zum 3:4, doch Saal machte mit dem 3:5 in der 89. Minute alles klar.



SV Hofheim -

1. FC Haßfurt 1:0

Das goldene Tor fiel bereits in der 15. Minute per Strafstoß von Dominik Röhner nach Foul an Daniel Hau. In der 35. Minute gab es "Gelb-Rot" für Berthold Lutz (FCH) und "Rot" für Richard Biertempel (82. Minute). Es entwickelte sich von Beginn an eine hitzige Begegnung, in der der Kampf das Geschehen bestimmte. Das Spiel war insgesamt torarm, auch wenn in der Schlussphase beide Teams noch eine Ergebnisänderung hätten herbeiführen können, doch blieb es letztlich beim hart erkämpften Hofheimer Sieg.



Spfr. Steinbach -

TV Jahn Schweinfurt 5:2

Angesichts der Haßfurter Niederlage konnte sich Steinbach wieder näher an die Spitze heranarbeiten, denn gegen den Tabellenletzten war ein Sieg einfach Pflicht. Die Spfr. gingen durch Isufi in der 22. Minute mit 1:0 nach vorne. Ein Eigentor von Blenk brachte in der 34. Minute das 2:0. Nach dem 3:0 durch Berger in der 36. Minute herrschte Zufriedenheit in der Kabine. Nach dem Wechsel setzte Steinbach weiter nach und erhöhte durch Isufi in der 56. Minute auf 4:0. Woslomitel verkürzte in der 70. Minute auf 4:1. Wieder war es Isufi, der in der 75. Minute das 5:1 erzielte. Das 5:2 durch Krug in der 85. Minute per Elfmeter war Ergebniskosmetik. sp/di