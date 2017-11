Königsberg lädt ein im Advent

Die Vorbereitungen zum Königsberger Weihnachtsmarkt laufen. Zum 35. Mal spielt sich dieser schöne Markt vor historischer Marktplatzkulisse ab am Sonntag, 10. Dezember (zweiter Advent), von 11 bis 18.30 Uhr. Dieses Fest hebt sich aus vielen inzwischen ins Leben gerufenen Weihnachtsmärkten ringsum durch einige Besonderheiten heraus.



Einer der ältesten Adventsmärkte

Schließlich war es auch eines der ersten vor über drei Jahrzehnten, als man im Landkreis Haßberge dazu fand, Adventsmärkte überhaupt in einem größeren Rahmen zu organisieren.

Zum einen wird der Markt ausschließlich von Vereinen und Verbänden aus dem Stadtbereich von Königsberg beschickt. Auch gestalten ihn die Mitglieder von Chören, Posaunenchören und der Blaskapelle aus Hofstetten musikalisch live aus.

Zudem findet am gleichen Tag in der Marienkirche eine von Gerlinde Bittenbrünn zusammengestellte Krippenausstellung statt, bei der in den unterschiedlichsten Darstellungen die heilige Familie bewundert werden kann. Die am Eingang erbetenen Spenden kommen den beiden Königsberger Kindertagesstätten, der Grundschule und der Marienkirche zugute.

Eine weitere Besonderheit ist die Wunschzettelaktion, bei der die Kinder von 11 bis 14 Uhr einen Weihnachtswunschzettel am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus anheften oder dem Christkind übergeben können, das um 11 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnet und anschließend über den Markt gehen wird.

Auch in diesem Jahr werden im Rathaussaal der Stadt ein Zauberer und eine Märchenerzählerin die jüngeren Besucher des Marktes unterhalten. Auch hat sich der Nikolaus angekündigt. Er wird um 16.30 Uhr den Markt besuchen und Päckchen verteilen.

Zur Vorbereitung des Marktes versammelten sich dieser Tage Vertreter der 21 am Markt teilnehmenden Vereine unter der Leitung von Bürgermeister Claus Bittenbrünn, der seit Jahren den Markt mit viel Engagement organisiert, und Stadtrat Michael Fößel, der für die musikalische Ausgestaltung verantwortlich ist, im "Schwarzen Adler" in Unfinden.

Dabei wurden wichtige Dinge wie unter anderem die lebensmittelrechtlichen Vorschriften beim Angebot von Esswaren, und Besonderheiten beim Aufbau im Ablauf des Marktes besprochen. Dabei teilte Pfarrer Peter Hohlweg mit, dass dem Markt am Samstagabend um 18 Uhr in der evangelischen Marienkirche ein Gottesdienst vorausgehen wird. Danach können die Besucher am Stand der Korbballabteilung des Turnvereins Königsberg eine Kleinigkeit essen und trinken. Der Erlös wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet, erfuhren die Vereinsvertreter in Unfinden.