Kochkurs des Bauernverbandes

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) bietet am 14. April (Samstag) von 9.30 bis 13 Uhr in der Volksschule in Zeil einen Kochkurs zum Thema "Nudeln selbst gemacht" an. Referentin ist die stellvertretende Kreisbäuerin Petra Grimmer. An dieser Veranstaltung können alle Interessierten, also

auch Nichtmitglieder, teilnehmen, teilte der Bauernverband mit (Anmeldung und nähere Informationen in der Geschäftsstelle Hofheim des Bayerischen Bauernverbandes bei Constanze Bayer, erreichbar unter Ruf 09523/95400). red