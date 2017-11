Kochen im Herbst

Die Volkshochschule Trebgast lädt am Donnerstag, 16. November, ab 18.30 Uhr zu einem Kochabend ein, an dem Topinambur, Sellerie, Rote Beete und Co. die Hauptdarsteller sind. Diese bunten Knollen liefern ein richtiges Wertstoff-Feuerwerk, das Fleisch-, Fisch- und Geflügelgerichte verfeinert oder alleine als Hauptgericht serviert wird. Eine Anmeldung per E-Mail an vhs@trebgast.de ist noch bis zum 9. November möglich. Weitere Informationen unter www.trebgast.de . red