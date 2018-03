Kochen im April

red



Was kann man im April aus regionalen, saisonalen Bio-Lebensmitteln zaubern? Am Freitag, 13. April, findet von 18 bis 22 Uhr ein Kochkurs mit Bio-Lebensmitteln unter der Anleitung von Michael Müller, gelernter Koch, Diätassistent und Bierbrauer, in der Küche der Dr.-Maria-Probst-Halle (Friedhofstraße 16, Wasserlosen) statt. Gemeinsam wird ein 3-Gänge-Menü zubereitet. Dabei erfahren die Teilnehmer, welche schmackhaften Gerichte sie mit saisonalen bioregionalen Erzeugnissen zaubern und wie sie im Budget bleiben. Was man unter Bio-Lebensmitteln versteht und woher man sie aus der Region bekommen kann, darüber informiert die Projektmanagerin der Öko-Modellregion Oberes Werntal, Anna-Katharina Paar. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Anmeldungen bei der Öko-Modellregion Oberes Werntal, Tel.: 09726/906 724; E-Mail: oekomodellregion@wasserlosen.de