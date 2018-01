Kobra entpuppte sich als Kornnatter

Ein besorgter Erlanger rief bei der Polizei in Uttenreuth an und teilte mit, dass er am Samstagvormittag an der Kreisstraße zwischen Möhrendorf und Dechsendorf im Wald eine circa 150 cm lange Schlange gesehen und diese auch fotografiert hat. Er informierte auch den zuständigen Jagdpächter. Von einem Bekannten will er nun erfahren haben, dass es sich bei der Schlange um eine hochgiftige hinterindische Kobra handeln soll. Der Mitteiler regte nun eine Warnung der Bevölkerung an. Die Polizei konnte aber bald Entwarnung geben. Der stellvertretende Leiter des Nürnberger Tiergartens begutachte die Bilder und erkannte sofort, dass es sich bei der Schlange um eine heimische ungefährliche Kornnatter handelte. pol