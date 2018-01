Der TSV Knetzgau ist auf den Geschmack gekommen und landete in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost mit 3:1 gegen die TSV/DJK Wiesentheid seinen zweiten Saisonsieg. Dagegen musste sich der FSV Krum dem FC Strahlungen zu Hause mit 2:3 geschlagen geben. Die DJK Dampfach pausierte.

FSV Krum -

FC Strahlungen 2:3

"Die drei Punkte hätten wir uns sowieso nicht verdient gehabt, aber einen schon", sagte der Trainer des FSV Krum, Tobias Burger. Dass es nicht dazu kam, lag zu einen daran, dass seine Mannschaft mit der robusten Spielweise des Gegners nicht zurecht kam, zum anderen in der Szene vor dem entscheidenden Treffer daran, dass der Schiedsrichter ein nach Burgers Meinung klares Foul an Felix Hart nicht ahndete. Der eingewechselte Mauer, der schon das 2:2 erzielt hatte, nutzte in der 79. Minute diese Chance zum 3:2 für die Strahlunger. "Wir haben uns schwer getan und sind einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen", erklärte der FSV-Coach. In der 14. Minute erzielten die Gäste die Führung, doch zur Pause lag der FSV vorne, nachdem Felix Glöckner und Felix Hart mit einem Doppelschlag in der 30. und 32. Minute erfolgreich gewesen waren. Auch nach dem Wechsel blieb es dabei, dass die Krumer keine Linie fanden. Beim 2:2 durch Mauer nutzten die Gäste die Chance, den Ball schnell einzuwerfen, nachdem Florian Degen verletzt ins Aus gelaufen war. "Ich sage eigentlich nie etwas über den Schiedsrichter, aber ich war mir mit meinem Strahlunger Kollegen Thorsten Seufert einig, dass die inkonsequente Linie des Schiedsrichters dazu beigetragen hat, dass das Spiel viel ruppiger wurde als nötig", erklärte Burger. Dass eine Mannschaft seit Wochen personell "auf dem Zahnfleisch geht", mache sich mehr und mehr bemerkbar. Nun gelte es, sich im Training die Grundlagen dafür zu schaffen, um vor der Winterpause noch möglichst viele Punkte einzufahren, um die gute Ausgangsposition nicht zu gefährden.

FSV Krum: Klemm - Bujtor, Tunc (69. Pasquot), Degen, Ma. Witchen, Glöckner, Hart, Schmitt, Räth (46. Durst), Mi. Witchen, Rippstein / SR: Dotzel (Heidenfeld) / Zuschauer: 140 / Tore: 0:1 Neder (14.), 1:1 Glöckner (30.), 2:1 Hart (32.), 2:2 Mauer (54.), 2:3 Mauer (79.)

TSV Knetzgau -

TSV/DJK Wiesentheid 3:1

Sieben Zähler aus den letzten drei Spielen - der TSV Knetzgau hat sich selbst auf den Relegationsrang geschossen, bezwang Wiesentheid verdient mit 3:1. Matchwinner war erneut Lucas Wirth, dessen Doppelschlag kurz nach der Pause den Sieg einläutete. Dabei begannen die Gäste stark, starteten zwei gefährliche Angriffe (4., 5.), die die aufmerksame TSV-Defensive allerdings abwehrte. Und den zweiten abgewehrten Angriff nutzte Knetzgau zu einem Konter. Über Alexander Barth und Sebastian Barth kam der Ball zu Johannes Schwinn, der trocken zum 1:0 abschloss (6.). Danach ging es hin und her, Warmuth verpasste das 2:0 (11.). Besser machte es auf der Gegenseite Sven Friedrich, der einen schnellen Angriff der Steigerwälder aus 15 Metern mit dem Ausgleich beendete. Allgemein war die Partie sehr schnell, beide Mannschaften versuchten, über die Flügel nach vorne zu kommen. Nach dem Wechsel spürte man, dass Knetzgau den Sieg unbedingt wollte. Die Hausherren kamen mit mehr Biss aus der Kabine. Lucas Wirth stellte mit seinem Doppelschlag (48., 51.) die Weichen in Richtung Sieg. Beim 2:1 verwertete Wirth einen Pass von Johannes Schwinn, beim dritten Treffer lieferte Warmuth die Vorlage. Bei den Gästen war im zweiten Durchgang nur noch eine Chance zu notieren, Friedrich traf aber nur den Außenpfosten (59.). Auf der anderen Seite scheiterte Barth in der 84. Minute an Gästetorwart Kiss.

TSV Knetzgau: Oppermann - Heide, Schwinn, Strätz, War-muth (87. Huth), Barth, Zangl, Wirth (76. Müller), Schenk (74. Mühlfelder), Frison, Greul / SR:

Thoma (Oberstreu) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 Schwinn (6.) , 1:1 Friedrich (18.), 2:1, 3:1 Wirth (48., 51.)