Knetzgauer Frauen helfen in Nordindien

Über 200 Strickteile hat der Frauenkreis Knetzgau für den Verein "Friendcircle Worldhelp" gespendet. Die Teile fertigten acht Frauen an, die sich innerhalb des Frauenkreises zu einem Strickkreis zusammengetan haben. Der Verein "Friendcircle Worldhelp" aus Bamberg engagiert sich unter dem Motto "Freunde helfen Freunden" ehrenamtlich in verschiedenen Ländern. Die Mützen, Schals und Socken aus Knetzgau sind für Leprakranke in Nordindien bestimmt. Sie werden bei der nächsten Reise direkt vor Ort übergeben, wie Frank Schmitz von der Organisation versicherte. cr