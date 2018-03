Kneipp-Vorstand bestätigt

Die Mitglieder des Kneipp-Vereins trafen sich im Burkardus Wohnpark zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. Vorsitzender Anton Seuffert hielt eine Rückschau auf das Vereinsgeschehen und bedankte sich bei allen für ihren Einsatz und die Teilnahme an den Veranstaltungen. Der Verein zählt derzeit 70 Mitglieder. Dank der 2. Vorsitzenden Petra von Schoen konnten im vergangenen Jahr sieben Neumitglieder gewonnen werden.

Schriftführerin Marion Kröner verlas das Protokoll, Kassier Werner Schweikardt berichtete von geordneten Finanzen. Aufgrund der geringen Möglichkeit, Einnahmen zu erzielen, stellen die hohen, regelmäßigen Abgaben an den Kneipp-Landesverband langfristig ein Problem für die Vereinskasse dar. Die Kassenprüferinnen Roswitha Schmidt und Renate Mahr bescheinigten eine tadellose Arbeit, die Entlastung erfolgte.

Edgar von Schoen übernahm die Durchführung der Wahl. Wahlhelfer waren Eva Liegmann-Nonne und Margit Lücke. Die Neuwahl verlief zügig und reibungslos, nahezu alle bisherigen Amtsinhaber hatten sich weiterhin zur Verfügung gestellt. Im Amt bestätigt wurde der 1. Vorsitzende Anton Seuffert, der diese Aufgabe bereits seit 2008 innehat. 2. Vorsitzende ist Petra von Schoen, Schriftführerin bleibt weiterhin Marion Kröner, Kassier bleibt Werner Schweikardt. Als Kassenprüfer fungieren Roswitha Schmidt und Renate Mahr.

Als Beisitzer bleiben im Amt: Elke Conrad-Weberbauer, Renate Mahr, Ulrike Ratajczak und Roswitha Schmidt für die Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützend ist Barbara Drosd-Tessari neu dazugekommen.

Anton Seuffert dankt dem ausgeschiedenen Mitglied Wolfgang Maria Meurer für die geleistete Arbeit als Kassenprüfer.

Anschließend wurden die Aktivitäten für 2018 vorgestellt. Die regulären Monatstreffen mit Vorträgen und Aktionen finden jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Burkardus Wohnpark, bzw. an den Kneippbecken. Neben den Monatstreffen beteiligt sich der Kneipp-Verein am 14. April wieder an der städtischen Aktion "Kissinger Frühjahrsputz". red