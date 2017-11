Am Montag, 13. November, findet um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe "Balance" für an Krebs erkrankte Frauen statt. An diesem Abend wird Anne-Kathrin Eisenbarth-Goletz vom Frauenpastoral in Bamberg zu Gast sein. Aus ihrem Fundus der Kneipp'schen Anwendungen und Übungen zum Entspannen und Wohlfühlen wird sie zeigen, was man selbst zu Hause für sich tun kann. Kontakt und Informationen gibt es bei Elisabeth Espach, Telefonnummer 09573/7911, und Angelika Brückner, Telefonnummer 09571/4316. red