Kneipen-Toilette "verziert" und zugeschlagen

Erwischt: Es war am Donnerstag um 23.50 Uhr, als ein ein 27-jähriger Mann in einer Kneipe im Sandgebiet beim Setzen eines Graffitis an einer Toilettenwand gestellt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro, berichtet die Polizei.

Er ergriff die Flucht und wurde durch Zeugen verfolgt. Hierbei schlug er einmal einem Verfolger mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Am Boden liegend versuchte der alkoholisierte Täter nochmals mit einer Bierflasche nach dem Verfolger zu schlagen, verfehlte ihn aber glücklicherweise.

Der Verfolger verletzte sich durch den Sturz zu Boden an der rechten Hand. Durch die hinzugerufenen Streifen wurde 27-jährige Mann schließlich im Bereich Sutte festgenommen.

Neben diversen Anzeigen, die ihn erwarten, musste der mit 2,12 Promille "betankte" Beschuldigte seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. pol