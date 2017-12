Knappen laden zur Barbarafeier

Die ehemalige Bergwerksgemeinde Stockheim steht am kommenden Samstag, 2. Dezember, ganz im Zeichen der Barbarafeier des Knappenvereins Stockheim und Umgebung. Höhepunkte sind Bergparade, Festgottesdienst sowie die anschließende Mettenschicht im Saal des Gasthauses "Alte Zeche".

Eine weitere Attraktion ist am Wochenende die bergmännische Weihnacht in Verbindung mit dem Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim/Neuhaus.



Große Bedeutung

Obwohl die letzte Steinkohlenzeche "St. Katharina" im Jahre 1968 für immer schloss, wird dem bergmännischen Brauchtum in der Gemeinde Stockheim und auch im Landkreis Kronach nach wie vor eine große Bedeutung beigemessen. Schließlich haben die örtlichen Steinkohlengruben in Stockheim, Reitsch sowie im benachbarten Neuhaus die Region entscheidend mitgeprägt und maßgeblich zu ihrer industriellen Entwicklung beigetragen. Immerhin arbeiteten von 1935 bis 1968 an die 1500 Knappen im Stockheimer Bergbau.

Die umfangreiche Bergbauausstellung auf 500 Quadratmetern in der Neukenrother Zecherhalle mit 1500 Besuchern im Jahre 2016 war für die Heimatfreunde ein regelrechter Motivationsschub. Schließlich hat auch der Knappenverein in den letzten Jahren einen über 20 Meter langen Bergbaustollen gebaut.

Vielen Bürgern ist es ein Herzensanliegen, die bergmännische Tradition fortzuführen und sie auch in Zukunft zu erhalten. Ein Garant dafür ist vor allem der Knappenverein Stockheim und Umgebung mit seinen 160 Mitgliedern unter der Leitung von Vorsitzendem Heiko Eisenbeiß. Tatkräftige Unterstützung erfahren die Knappen von der Bergmannskapelle sowie vom Förderverein Bergbaugeschichte.

Ein erneuter Höhepunkt wird nun die Barbarafeier am Samstag sein. Der Auftakt erfolgt um 16.45 Uhr auf dem ehemaligen Bergwerksgelände St. Katharina mit der traditionelle Bergparade sowie dem anschließenden Festgottesdienst um 17 Uhr in der St.-Wolfgangskirche. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch die Bergmannskapelle Stockheim.



Premiere: "Die sieben Tugenden"

Beim anschließenden Festabend im Saal der "Alten Zeche" ist ein offizieller Teil mit Musikstücken, Begrüßung durch Heiko Eisenbeiß, Totenehrung sowie mit Grußworten von Bürgermeister Rainer Detsch und weiteren Ehrengästen vorgesehen. Erstmals werden "Die sieben Tugenden der Bergleute" vorgeführt. Ein gemeinsames Abendessen sowie musikalische Unterhaltung mit der Bergmannskapelle beschließen die Barbarafeier. Wer einen Fahrdienst benötigt, kann sich mit Vorsitzendem Heiko Eisenbeiß telefonisch in Verbindung setzen (09265/1008 oder Handy 0160/2538561). gf