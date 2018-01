Kliniken erhalten weitere Rate

Dass das Haushaltsdefizit der Haßberg-Kliniken im laufenden Jahr höher ausfallen wird, als im Wirtschaftsplan kalkuliert, ist ein offenes Geheimnis. Um wie viel genau das Minus über dem Ansatz von minus 3,22 Millionen Euro liegen wird, kann auch Kreiskämmerer Marcus Fröhlich noch nicht genau sagen. Das stehe erst fest, wenn der Bericht der Wirtschaftsprüfer vorliegt, erklärte er dem Kreisausschuss des Kreistages, der am Montagnachmittag im Landratsamt in Haßfurt tagte. Um die laufenden Betriebskosten zu decken, empfahl er dem Kreisausschuss, weitere 740 000 Euro an das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken auszuzahlen. Das will der Landkreis tun, und der Kreisausschuss gab daher die Empfehlung an den Kreistag weiter.

Der Landkreis Haßberge ist der "alleinige Anstaltsträger" der Haßberg-Kliniken und muss damit sicherstellen, dass das Kommunalunternehmen seinen Aufgaben nachkommen kann. Seit 2012 schreiben die Kliniken wachsende Verluste, seit 2016 leistet der Landkreis einen Ausgleich aus kommunalen Haushaltsmitteln, um das Defizit auszugleichen. In diesem Jahr wurden schon zwei Teilbeträge von insgesamt 2,2 Millionen Euro ausbezahlt, so dass auf der entsprechenden Haushaltsstelle noch 339 000 Euro zur Verfügung stehen. Dazu kommen 420 000 Euro aus Stabilisierungshilfen und Bedarfszuweisungen, die der Landkreis unter anderem wegen der schlechten Lage bei den Haßberg-Kliniken erhält. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den weiteren Zuschuss-Abschlag von 740 000 Euro an das Kommunalunternehmen auszuzahlen.

Für Investitionen in den Brandschutz und Sanitärleitungen im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken wurden außerdem 161 087 Euro freigegeben.



Erhöhter Beratungsbedarf

Die Fördermittel für die Haßberg-Card, die Wohnungsbörse FairMieten und die Migrations- und Sozialberatung wurden vom Kreisausschuss befürwortet wie beantragt. Die Haßberg-Card wird getragen von den Kreisverbänden der Caritas und der Diakonie, die Migrations- und Sozialberatung vom Roten Kreuz und die Wohnungsbörse von der Caritas.

Schon im vergangenen Jahr hat der Kreisausschuss im Blick auf die vielen Neuzugewanderten mit Aussicht auf Verbleib im Bundesgebiet eine Erhöhung für die Migrations- und Sozialberatung auf bis zu 52 655 Euro in Aussicht gestellt. Weil mittlerweile viele Asylbewerber anerkannt sind und die staatlichen Unterkünfte verlassen müssen, ist auch der Beratungsbedarf der Wohnungsbörse massiv angestiegen, weshalb der Caritasverband eine Stundenmehrung beantragt hatte. Sozialamtsleiter Dieter Sauer legte die Abrechnungen aller drei Sozialeinrichtungen dem Ausschuss vor, der folgende Zuschüsse gewährte: für die Haßberg-Card bis zu 18 045 Euro, für die Migrations- und Sozialberatung bis zu 52 655 Euro und für die Wohnungsbörse bis zu 20 250 Euro.

Bewährt habe sich auch der Einsatz von Integrationslotsen, erklärte der Landrat Wilhelm Schneider (CSU). Markus Grebien und Sisa Zaby gaben Einblick in ihre Arbeit als Integrationslotsen und zeigten auch, inwiefern sich die Aufgaben inzwischen verschoben haben.

Insgesamt sei es nach wie vor problematisch für alle anerkannten Flüchtlinge, eine Wohnung zu finden, sagte der Landrat. Doch es gebe erste schöne Erfolge, auch in Bezug auf die Aufnahme von Ausbildung oder Arbeit durch anerkannte Asylanten. Dank der vielen Helfer sei der Landkreis hier "recht gut aufgestellt" im Verhältnis zu anderen. Auch das Kennenlernen mache Fortschritte, was nach den Beobachtungen der Kreisausschussmitglieder zum sozialen Frieden beiträgt.



Großes Lob für Flüchtlingshelfer

"Wenn auch immer wieder argwöhnisch beäugt wird, wenn einer fleißig ist und was erreicht. Das war bei den Spätaussiedlern nicht anders", ergänzte Dieter Sauer. Großes Lob sprachen die Politiker an die vielen Flüchtlingshelfer aus. Sie leisteten wertvolle Integrationsarbeit. sw