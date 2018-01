Klingendes Leuchsental

madi



Hoch her geht es an diesem Wochenende im einstigen Spankorbmacherdorf: Die Leuchsentaler Blasmusik wird 90 Jahre, was mit einem Kreismusikfest und dem oberfränkischen Gautrachtenfest gebührend gefeiert wird.Die Besucher können Musik, Trachtenfestzug, politische Prominenz, Modenschau und eine große Verlosung erleben. Mit dem umfangreichen Festprogramm will der Gesang- und Musikverein an die großen Erfolge von 1992, 1997 und 2002 anknüpfen, wo sich jeweils über Tausend Trachtler und Musiker im Spankorbmacherdorf einfanden. So soll auch der 90. Geburtstag in die Annalen des Vereins eingehen. Das Programm kann sich sehen lassen: Nach dem Festauftakt am gestrigen Freitag mit Anton Gälle und seiner "Scherzachtaler" findet heute ein zünftiger Heimatabend statt. Es werden zahlreiche Vereine und Gruppen traditionelle Tänze aufführen und ein unterhaltsames Programm gestalten. Dass dies gelingt, dafür werden die "Drogzapfn Buam" aus Berchtesgaden sorgen. Aber auch die Schalmeienkapelle aus Kamsdorf wird mit ihren "sonderbaren" Instrumenten zu hören sein. Zu einem Jubiläum gehört am Festsonntag auch ein Gottesdienst im Festzelt. Nach der Kirchenparade wird um 9 Uhr Pfarrer Heinrich die Heilige Messe feiern. Eine große Trachtenschau und Ehrentänze folgen am Vormittag. Die Altenkunstadter Musikanten sorgen für die musikalische Umrahmung des Frühschoppens. Wie beeindruckend echte Trachten sind, das wollen die Mistelfelder beim großen Trachtenfestzug am Sonntag zeigen. Rund 40 Trachtenvereine und Musikkapellen mit 1000 Teilnehmern werden zum Festzug erwartet, der vom Schirmherrntrio - den Bürgermeistern Andreas Hügerich, Sabine Rießner und Winfried Weinbeer - angeführt wird. Der Festzug wird sich ab 13.30 Uhr durch die festlich geschmückten Ortsstraßen bewegen. Imposant wird auch der Gemeinschaftschor der Musikvereine werden. Am Abend kommt die politische Prominenz nach Mistelfeld: Unter den Klägern der Kelbachtaler Blasmusik wird Minister Markus Söder den "Politischen Sommer 2017" kurz vor der Bundestagswahl ausklingen lassen. Über die Festtage veranstalten die Leuchsentaler eine große Verlosung. 30 Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro werden für den guten Zweck verlost. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Montag, 11. September.Eine abwechslungsreiche Modenschau mit drei heimischen Firmen - von Trachten über flippig bis elegant -rundet das Jubiläumsfest ab. Weitere Informationen können auf der Homepage der Leuchsentaler unter www.Leuchsentaler.de abgerufen werden.