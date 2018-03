Klingende Osterfreude

red



Das Kulturforum Bamberger Land e. V. lädt im Rahmen der Konzertreihe "Musik in fränkischen Kirchen" am Ostermontag, 2. April, um 17 Uhr, in die Pfarrkirche St. Wenzeslaus, Litzendorf. Das Konzert steht unter dem Motto "Eine klingenden Osterfreude - es schallt die Trompete mit Gesang und Streicherglanz".Vor genau 300 Jahren wurde sie eingeweiht und gilt seitdem als eine der schönsten Dorfkirchen Frankens: Die Pfarrkirche St. Wenzeslaus von Litzendorf ist ein barockes Juwel. Hohe Qualität beim Konzert garantiert laut Landratsamt das Bamberger Streichquartett mit Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch. Auf dem Programm stehen Werke von Bach ("Jesus bleibet meine Freude"), Vivaldi (Frühling aus "Die vier Jahreszeiten"), Händel (Trompetenkonzert), Rossini (Arie), Mozart (Salzburger Sinfonie), Verdi (3 Lieder), Albinoni (Adagio), Ellington (Jazz) und Purcell ("Sound The Trumpet"). Karlheinz Busch wird das Programm moderieren.Für Interessierte findet um 16.30 Uhr eine Einführung zur kunsthistorischen Bedeutung der Kirche statt.Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei: BVD Kartenservice, Telefon 0951/9808220, Schreibwaren Groh, Litzendorf, Tel. 09505/950277, www.kulturforum-ba.de/tickets , Vorbestellung für die Abendkasse bei Fr. Leykauf, Tel. 0170/5846520.