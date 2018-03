Klempner tagen

Die Klempner-, Installateur- und Heizungsbauer-Innung Forchheim trifft sich am Freitag, 23. März, zur Jahreshauptversammlung um 9.30 Uhr in der Zunftstube im "Haus des Handwerks" in Forchheim. Neben einem Vortrag über Einbau und Wartung von Heizölverbraucheranlagen sind Wettbewerbsvorteil und Haftungssicherheit der SHK-Rente Thema. Außerdem stehen Ehrungen auf dem Programm. red