Kleinwagen bleibt an Anhänger hängen

Ein 20-jähriger Mann hat am Mittwoch als Beteiligter nachträglich einen Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet. Laut eigenen Angaben war der Mann am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr mit einem Kleintransporter und Anhänger auf der Verbindungsstraße zwischen Hannberg und Heßdorf unterwegs. Aus Richtung Heßdorf kam ihm eine bislang unbekannte Frau mit einem roten Kleinwagen entgegen, die aus seiner Sicht zu weit links fuhr und mit ihrem linken Außenspiegel den Anhänger streifte. Dabei zerbrach der Spiegel. Die Fahrerin des roten Kleinwagens setzte ihre Fahrt im Anschluss ohne anzuhalten fort. Ob an dem Anhänger ein Schaden entstand, konnte der Mann noch nicht sagen. Am Unfallort stellten Polizeibeamte Bruchstücke eines Spiegels sicher, die auf einen VW Polo hindeuten. Die Unfallverursacherin soll etwa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der jungen Frau geben kann, soll sich bei der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 melden.