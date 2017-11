Kleintransporter angefahren und getürmt

Ein zunächst unbekannter Audi-Fahrer hat in Gräfenberg am Mittwochnachmittag einen in der Jahnstraße geparkten blauen Kleintransporter beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen, wodurch der 61-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth schnell ermittelt wurde.