Kleintierzüchter stellen ihre Tiere aus

Der Kleintierzuchtverein Weitramsdorf richtet alljährlich eine Gemeinschaftsschau aus und stellt Kleintiere den Richtern zur Bewertung vor. Natürlich können sich auch Interessierte aus der Bevölkerung die schönen Tiere anschauen. Rund 350 Tiere, davon ein Drittel von Jugendlichen gezüchtet, sind am Samstag, 18. November, von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag, 19. November, von 9 bis 16 Uhr ausgestellt und anzuschauen. Es gibt wieder eine Tombola mit schönen gespendeten und gebastelten Preisen. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Wolfgang Bauersachs übernommen, der die Schau am Samstag um 18 Uhr offiziell im Schützenhaus eröffnen wird. Zu essen und trinken wird es auch geben. kagü