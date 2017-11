Kleintierzüchter sind froh, dass nach der Vogelgrippe "alles wieder läuft"

Lautes Gurren, Krähen und Schnattern empfing die Besucher in der Ausstellungshalle am Weinberg, wo ein Ausschnitt der Rassevielfalt zu sehen war - bei der Lokalschau des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Neudrossenfeld und der gleichzeitigen Kreisschau Bayreuth.

Der heimische Vorsitzende Harald Kull freute sich, dass nach den Beschränkungen durch die Vogelgrippe die Zucht "wieder im Aufwind" sei. Schirmherr Harald Hübner nannte den Verein ein Aushängeschild der Gemeinde. Der Bürgermeister: "Die hier gezeigten Ausstellungen haben oft auch internationalen Charakter, den Ort kennen mittlerweile Züchter aus ganz Deutschland, Europa und sogar aus Übersee."

Ein Gang durch die Käfigreihen ist nicht nur für die "Profis" interessant, sondern auch für sonstige Tierliebhaber. Da schauen einen die putzigen Bantamhühner und die stattlichen Australorps an, nebenan stolzieren die Libanon-Taube und die afghanische Rassetaube, die Warzenente guckt fast majestätisch. Ein schönes Bild geben auch die vielfarbigen Modeneser von Angelika Kull ab.



Sechs Mal die Bestnote

Die gut bestückte Schau war auch ein Beweis dafür, dass die Züchter das Trauma Vogelgrippe verdaut haben.

Jugendobmann Rainer Roder blickt jetzt positiv in die Zukunft: "Wir sind froh, dass alles wieder läuft." Die sechs Preisrichter attestierten der Lokal-und Kreisschau ein hohes Niveau, sechs Mal konnte die Höchstbenotung "Vorzüglich" an die Züchter des Drossenfelder Vereins vergeben werden. Diese Auszeichnung erhielten: Andreas Metz (Bantam blaugesäumt), Kurt Dünkel (Luchstauben blauweiß geschuppt), Franz Zechmann (Show Racer blau ohne Binden und blau gehämmert), Manfred Kull (Deutsche Modeneser Schietti schwarz) und Angelika Kull (Deutsche Modeneser Magnani vielfarbig).



Sonderschau Ende November

Bei der Jugend setzte sich Niclas Strobel aus dem Ortsteil Grauenthal mit seinen Hühnern "Plymouth Rocks" gut in Szene. Demnächst steht die Ausstellungshalle wieder im Blickpunkt: Am 25. und 26. November findet dort die Hauptsonderschau des Sondervereins der Coburger Lerchen statt. hw