Kleintierzuchtverein glänzt als ganz besonderes Aushängeschild von Uchenhofen

Traditionell fand die 48. Vereinsschau dieser Tage im Herbst statt. "Die Qualität der ausgestellten Tiere", berichtete der Vorsitzende Günter Schneider im Vereinsheim, "lag wie schon in den Vorjahren auf einem sehr hohen Niveau." Der kleine, aber weit über die Region hinaus bekannte Kleintierzuchtverein Uchenhofen ist ein besonderes Aushängeschild des Ortes.

Bei der Vereinsschau stellten die Züchter über 100 Kaninchen und mehr als 120 Stück Geflügel aus. Die Tiere wurden von vier Preisrichtern bewertet. Dabei zeigte sich die nachhaltige und hervorragende Arbeit der Züchter. Günter Schneider als Vorsitzender und Ausstellungsleiter gratulierte allen Ausstellern, den Siegern und Geehrten.

An die Kaninchenzüchter wurden folgende Preise vergeben: Vereinsmeister wurde Mathias Schneider mit Hasen rotbraun, Vizemeisterin Rosi Kaspar mit Deilenaar, Dritter Günter Schneider mit Marburger Feh. Den Wanderpokal für die besten sechs Tiere errang Mathias Schneider auf Hasen rotbraun, der Wanderpokal für die zweitbesten sechs Tiere ging an Rosi Kaspar auf Deilenaar.

Den Wanderpokal für die beste Zuchtgruppe sicherte sich Mathias Schneider, den Wanderpokal für die zweitbeste Zuchtgruppe erhielt Rosi Kaspar. Der Wanderpokal für die drittbeste Zuchtgruppe ging an Günter Zehrer mit Kleinsilber graubraun und den Wanderpokal auf die viertbeste Zuchtgruppe errang Günter Schneider mit Kleinchinchilla.

Landesverbandsehrenpreise erhielten Mathias Schneider und Rosi Kaspar, den Bezirksverbandsehrenpreis errang Günter Schneider mit Kleinchinchilla, die beiden Kreisverbandsehrenpreise gingen an Günter Schneider mit Marburger Feh und an Günter Zehrer mit Kleinsilber graubraun.

Über einen Sonderehrenpreis freute sich Heinz Rübig auf Lohkaninchen schwarz. Insgesamt wurde die Note "sehr gut" 50 Mal, die Note "hervorragend" 18 Mal und die Note "vorzüglich" 17 Mal vergeben.



Preisträger beim Geflügel

Bei den Geflügelzüchtern gab es folgende Preisträger: Vereinsmeister Peter Rübig auf Strasser schwarz, Vizemeister Günter Schneider auf Mährische Strasser gelb und Dritter Bernd Wacker auf Wyandotten gelb. Den Wanderpokal für die besten sechs Tiere erhielt Peter Rübig, den für die zweitbesten sechs Tiere Günter Schneider, den für die drittbesten sechs Tiere Bernd Wacker, den auf die viertbesten sechs Tiere Robert Böhm auf Strasser rot und den auf die fünftbesten sechs Tiere Peter Rübig auf Trommeltaube weiß. Die Verbandsprämie sicherte sich Bernd Wacker. Die Kreisverbandsehrenpreise erhielten Peter Rübig auf Strasser schwarz und Walter Wagenhäuser auf Altenglische Zwergkämpfer.

Sonderehrenpreise errangen Rainer Kettler auf Cemani schwarz, Walter Wagenhäuser auf Zwergseidenhühner weiß und Rostower Positurtümmler weiß, Erich Jackl auf Elsterpurzler gelb, Günter Schneider auf Mährische Strasser gelb, Peter Rübig auf Fränkische Trommeltaube weiß, Robert Böhm auf Strasser rot und Sonja Wagenhäuser auf King weiß.

Insgesamt wurde beim Geflügel die Note "sehr gut" 57 Mal, die Note "hervorragend" sechsmal und die Note "vorzüglich" zweimal vergeben.

Robert Böhm und Peter Rübig durften sich die Bundesnadel in Gold anstecken.