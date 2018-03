Forchheim vor 19 Stunden

Kleintiermarkt in Forchheim am Montag

Am Ostermontag, 2. April, findet ein Tauben- und Geflügelmarkt statt. Betrieb ist von 8 bis 12 Uhr auf dem Baywa-Gelände, An der Lände 3 in Forchheim. red