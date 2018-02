Kleinste Gemeinde hat viel zu bieten

Die kleinste Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Baunach ist Gerach, in der Summe der Aktivitäten und Angebote brauchen sich die Geracher dennoch nicht hinter den Nachbarn der VG verstecken. So berichtete Bürgermeister Gerhard Ellner (SPD) in seinem Kurzbericht in der Sitzung des Gemeinderates von der Kreisverbandsversammlung der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr des Kreisverbandes Bamberg-Land in der Laimbachtalhalle im Januar und von zahlreichen Jahresabschlussveranstaltungen der Geracher Vereine.

In Aussicht stellte der Bürgermeister das Wendeplattenfest am 26. Mai, das "Chickendinner" am 15. September, einen Frühjahrsbasar, einen Herbstbasar und einen Spielzeugbasar in der Laimbachtalhalle sowie diverse Spieltermine für die "Kleine Komödie Gerach". Erfreulich auch die Mitteilung, dass Gerach als Schlüsselzuweisung in diesem Jahr 199 736 Euro erhalten wird.

Wie die anderen VG-Gemeinden stimmte auch der Gemeinderat Gerach einstimmig dem vorgestellten Konzept der Klärschlammtrocknung und zur Klärschlammentsorgung des Landkreises Bamberg zu und erklärte seine Bereitschaft, am interkommunalen Konzept teilzunehmen.

Bislang wurden, so erklärte Ellner, auf Nachfrage von Ralph Gröger (UWG), mehrere Tonnen auf dem Feld eines Geracher Landwirtes ausgebracht. Eine Entsorgung im Blockheizkraftwerk Zapfendorf, welches für den Bereich der VG Gerach zuständig wäre, würde Kosten in Höhe von 550 Euro pro Tonne Trockenmasse erzeugen, die landwirtschaftliche Entsorgung des Klärschlamms verursacht Kosten von 450 Euro pro Tonne Trockenmasse.

Positiv beschieden wurde der Antrag des SV Rot Weiß Gerach auf Nutzung des Bolzplatzes der Laimbachtalhalle für den Street-Soccer-Cup, der am Kirchweihwochenende am 23. und 24. Juni durchgeführt wird.

Ausführlich vorgestellt wurde bereits in vergangenen Sitzungen die Planung zum Einbau eines Jugendtreffs in das bestehende Nebengebäude "Alte Kanzlei" neben dem Kindergarten am Kindergartenweg 3. Neu ist, dass sechs Stellplätze nachgewiesen wurden, die wechselweise vom Kindergarten und dem Jugendtreff genutzt werden können. Nun erteilte der Gemeinderat mit 12:1 Stimmen sein Einvernehmen, so dass nun mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann.