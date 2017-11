Kleinlaster-Fahrer übersieht Pkw

In den Morgenstunden fuhr ein Fahrer mit seinem Pkw die Bamberger Straße stadteinwärts. Gleichzeitig wollte der Fahrer eines Kleintransporters nach links in die Lindenstraße einbiegen. Der Abbiegende übersah den entgegenkommenden Pkw und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand für mehrere Tausend Euro Schaden, verletzt wurde zum Glück niemand. pol