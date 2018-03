Kleinlaster erfasst Autofahrer, der auf der Autobahn aus seinem BMW ausgestiegen war

klaus schmitt



Viereth/Eltmann — Schwerste Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Maintalautobahn zwischen den Anschlussstellen Viereth und Eltmann erlitten. Laut Polizeiangaben besteht Lebensgefahr bei dem 58-jährigen Mann.

Der 58-Jährige aus dem Kreis Bamberg war mit seinem BMW in Richtung Schweinfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Viereth verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW streifte die Mittelschutzplanke. Der 58-Jährige stellte sein Auto auf dem Standstreifen ab und stieg aus. Der Mann wurde dabei von einem nachfolgenden Kleinlaster erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Andere Autofahrer hielten an, sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um den Verunglückten. Der 58-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Die A 70-Fahrbahn in Richtung Schweinfurt wurde einige Stunden komplett gesperrt.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Detailfragen des Unfalls sind bislang nicht geklärt. Die Verkehrspolizei Bamberg ermittelt. Ein Gutachter hilft dabei.