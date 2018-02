Kleinkind trinkt Reinigungsmittel

Einen Schrecken bekamen die Eltern eines 16 Monate alten Kleinkindes am Freitagnachmittag. Die Familie war in einem Drogeriemarkt in Haßfurt beim Einkaufen und die Eltern setzten ihren Sprössling in den Einkaufswagen. Darin befand sich bereits eine Flasche mit Toilettenreiniger. Die Mutter lief zu dieser Zeit durch den Laden, um Waren aus den Regalen zu holen, als das Kind seine Trinkflasche zu Boden fallen ließ. Der Vater hob sie auf und wischte sie ab. Dadurch abgelenkt, bemerkte er nicht, wie das Kind es schaffte, den Sicherheitsverschluss des Putzmittels zu überwinden und einen kleinen Schluck aus der Flasche mit dem Toilettenreiniger zu trinken. Die Eltern bemerkten das, der Rettungsdienst wurde alarmiert und das Kind in die Fachabteilung einer Klinik gebracht; es blieb die Nacht über dort unter Beobachtung. Nach ersten Erkenntnissen, die der Haßfurter Polizei am Samstag vorlagen, war die Dosis jedoch nicht lebensbedrohlich für das Kind.