Die Spendendosenaktion des Vereins "Hilfe für Nachbarn Coburg" ist eine Erfolgsgeschichte. Jetzt sind einige der Büchsen geleert worden. 285 801,71 Euro: Diese gewaltige Summe haben Menschen aus dem Coburger Land dem Verein "Hilfe für Nachbarn" seit dessen Gründung im Jahr 2011 gespendet. "Damit", so stellvertretender Vorstandsvorsitzender Martin Faber, "konnte in der Stadt und im Landkreis viel Not gelindert werden." Mit dazu beigetragen haben Unternehmer, die in ihren Geschäften Spendendosen aufstellten. Axel Wintersperger, der einen Shop in der Casimirstraße in Coburg betreibt, ist einer von ihnen. "Man staunt, welche Beträge zusammenkommen, wenn Kunden Wechselgeld in die Spendendosen einwerfen", sagte er bei deren Leerung. "Und manchmal ist auch ein Schein dabei." Das bestätigte Heiko Wend, Geschäftsleiter des Modehauses Wöhrl in Coburg, das "Hilfe für Nachbarn" ebenfalls bei der Spendendosenaktion unterstützt.

Die Idee, Sammelbüchsen in Geschäften aufzustellen, hatten Regionalmanager Stefan Hinterleitner und Vorstandsmitglieder des Vereins vor einigen Jahren geboren. Seitdem finden sich solche Büchsen auch in Läden, die sich in der "Genussregion Coburger Land" engagieren. Tobias Gruber, Projektmanager der "Genussregion", sagte, dass deren Motto "Aus der Region für die Region" eins zu eins auf den Verein übertragen werden könne. Jana Lindner-Okrusch