Kleinbus streift Pkw: Tür klemmte

Einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes löste ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagabend in Speicherz aus. Ein Kleinbus und ein Pkw hatten sich im Begegnungsverkehr gestreift, und die Tür des Pkw musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. Am Montagabend wurde der Rettungsleitstelle gemeldet, dass es in der Ortsdurchfahrt von Speicherz zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen und eine Person eingeklemmt sei. Dementsprechend wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. An der Unfallstelle stellte sich das Geschehen glücklicherweise als weniger dramatisch dar. Die Fahrerin eines Kleinbusses war an einer Reihe geparkter Autos vorbeigefahren und an einem entgegenkommenden Pkw entlanggeschrammt. Dadurch wurde die Tür des Pkw verbogen und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr konnte das zügig lösen, und die 80-jährige Fahrerin konnte anschließend unverletzt aus dem Pkw steigen. Auch die Fahrerin des Kleinbusses sowie die darin befindlichen fünf Kindergartenkinder blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf jeweils 2000 Euro geschätzt. pol