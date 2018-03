Kleiderkammer in den Osterferien geschlossen

Während der Osterferien von Mittwoch, 21. März, bis einschließlich Montag, 9. April, hat die Kleiderkammer des Caritasverbandes Forchheim in der Birkenfelderstraße 15) geschlossen. In dieser Zeit kann keine Kleidung angenommen werden. Ab Dienstag, 10 April, ist wieder jeden Dienstag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr geöffnet. red