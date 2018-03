Kleider und Schuhe gefragt

Der BDKJ in den Dekanaten Kronach und Teuschnitz sammelt am Samstag, 24. März, wieder Altkleider und Schuhe. Die Sammlung wird von den Jugendlichen oder Freiwilligen der Pfarreien vor Ort organisiert. Diese werden die Spenden bei Sammelstellen oder durch Straßensammlung einsammeln und zur Verladung nach Kronach oder Teuschnitz bringen. Die Altkleidersammlung wird am Samstag ab 8 bis etwa 14 Uhr durchgeführt.

Straßensammlungen finden in Posseck, Gifting, Größau, im Stadtgebiet von Kronach sowie in Wickendorf (Straßensammlung nach Teuschnitz) statt. Sammelstellen sind in Brauersdorf (Bushaltestelle), Breitenloh (Jugendheim), Buchbach (Kirche), Eila (Feuerwehrhaus), Förtschendorf (Feuerwehrhaus), Friedersdorf (Dorfplatz), Glosberg (Bushaltestelle/an der Kirche), Haig (Kirche), Haßlach (Gemeinschaftsraum), Johannisthal (Pfarrsaal/Kirche), Kehlbach (Jugendheim), Neuengrün (Kirche), Neukenroth (Parkplatz gegenüber Zecherhallenparkplatz), Neuses (Vorplatz Kirche), Nordhalben (Jugendheim), Pressig (Bushaltestelle Am Anger, Schulplatz Eisenbahn), Reitsch (Kirche), Rothenkirchen (Marktplatz und Kapelle), Schnaid (Kirche), Steinbach am Wald (Kirche), Teuschnitz (Wendeparkplatz), Wallenfels (Bushaltestellen, Flößerhaus, Kulturzentrum, Marter am Altenheim, Schule), Welitsch (Dorfplatz), Wilhelmsthal (KAB-Haus) und Wolfersgrün (Kirche). Die Verladestationen sind in Kronach beim Schützenhausparkplatz (Seitenstreifen Richtung Seelabach) sowie in Teuschnitz am Parkplatz an der Schule. Dort steht jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr ein Lkw oder Hänger. Alle Personen mit der Möglichkeit, ihre Altkleider selbst anzuliefern, sind eingeladen, an einer der beiden Sammelstellen vorbeizukommen. Für Fragen steht das Erzbischöfliche Jugendamt (Telefon 09261/3546) zur Verfügung. red