Kleider-Diebstahl wurde beobachtet

Eine 43-Jährige wurde am Montagnachmittag vom Filialleiter eines Modegeschäftes in einem Garitzer Fachmarktzentrum dabei beobachtet, wie sie Bekleidungsstücke im Wert von über 40 Euro in ihre Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Auf den Diebstahl angesprochen, gab die Frau die Kleidungsstücke wieder heraus. Zudem gab sie auf Vorhaltung zu, bereits Ende Februar einen Diebstahl von Bekleidung in diesem Geschäft begangen zu haben. Die Polizei Bad Kissingen führt nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls gegen die Frau. pol