Klavier und Comedy

Die Stadt Bad Neustadt und die Städtische Kulturarbeit Bad Neustadt begrüßen die Klavierkabarettistin Anna Piechotta im Bildhäuser Hof. Die Singer-Songwriterin Anna Piechotta ist am 17. November zu Gast im Bildhäuser Hof in Bad Neustadt. Sie verbindet Gesang und Humor mit intelligenten Texten. Gastgeber sind die Stadt Bad Neustadt und die Städtische Kulturarbeit Bad Neustadt.

Mit humorvollen Tönen und charmanter Stimmgewalt wird das Bildhäuser Kulturprogramm am 17. November um 20 Uhr fortgesetzt: Die Sängerin und Pianistin Anna Piechotta zeigt unter dem Motto "Schneewittchen ist tot" ihre unglaubliche stimmliche Wandlungsfähigkeit. Piechotta präsentiert auf der Bühne ihren ironischen, markanten und zynischen Geist in wohldurchdachten Liedtexten, deren Wendungen immer wieder überraschen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Lotto-Annahmestelle Arnold, Spörleinstr. 18, 97616 Bad Neustadt, Tel: 09771 4053 oder an der Abendkasse.

Am 15. Dezember findet das Kulturjahr 2017 mit einem Konzert der Band "The Jets" um 20 Uhr im Bildhäuser Hof einen stimmigen Abschluss. red