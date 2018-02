Klaus Weiß zum Ehrenobmann des Posaunenchors ernannt

Mit zehn Jahren fand Klaus Weiß einst zur Musik und das, obwohl sein Vater immer zu ihm gesagt hatte, dass Musikanten Lumpen seien. An seinem 70. Geburtstag wurde er aufgrund seiner Verdienste um den Posaunenchor Veitlahm zum Ehrenobmann ernannt.

Klaus Weiß ging bei seinem Vater in die Schmiedelehre und baute als Kraftfahrtzeugmeister mit seinem Bruder Hans das Mazda-Autohaus Weiß auf.

Der frühere Pfarrer von Veitlahm war es, der Klaus Weiß zum Posaunenchor brachte: "Wir hatten bei ihm ja immer Religionsunterricht und da hat er uns geworben. Mit mir fingen damals vier Bläser an, Albin Putschky, der Vater unseres jetzigen Vorsitzenden, lehrte uns das Blasen, das mir von Anfang an Spaß gemacht hat."

Auch die Chorproben will der Jubilar nicht missen: "Wenn am Dienstag keine Probe ist, dann fehlt mir einfach was", sagt er.

Die Glückwünsche des Posaunenchors überbrachte Gerdi Hacker in lustiger Versform: "Lieber Klaus, vor vielen Jahren hast Du überlegt und nachgedacht, was man mit seiner Freizeit wohl Sinnvolles macht. Du hast Dich für die Musik entschieden und bist dem Posaunenchor seither über 60 Jahren treu geblieben. Es blieb nicht nur bei der Trompete allein, sondern Du wurdest auch Obmann in dem Verein." Und weiter: "Bald ließ sich der Entschluss erkennen, dass wir Dich, lieber Klaus, zum Ehrenobmann ernennen."

Chorleiter Hans Weiß überreichte eine Urkunde, und als der Chor das uralte Studentenlied "Wahre Freundschaft" spielte, wurde es dem Jubilar warm ums Herz. Werner Reißaus