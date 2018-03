Klaus und Schmuck sehr synchron

Theresa Klaus und Anne Schmuck vom ESC Höchstadt haben an den 38. bayerischen Altersklassen-Meisterschaften im Synchronschwimmen teilgenommen. Im Nürnberger Stadtteil Katzwang traten sie in der jüngsten Altersklasse der Neun- bis Zwölfjährigen an. Der Wettkampf besteht zum einen aus einem Pflichtteil mit vier Figuren.



"Barracuda" und "Ballerina"

In diesem Jahr waren das "Balettbein gestreckt", "Barracuda", "Überschwung rückwärts" und "Ballerina". Schmuck belegte den zehnten Platz, Klaus kam auf Rang 24 von 59 Synchronschwimmerinnen. Den zweiten Teil bildet die Kür, bei der die Höchstadterinnen gegen neun andere Duette ihrer Altersklasse antraten und auf Platz 6 schwammen. red