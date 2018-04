Klaus Neubauer wieder Zweiter Vorsitzender

Die Neuwahlen beim SC Rennsteig Steinbach a. Wald waren eines der Hauptthemen der Jahreshauptversammlung des Sportclubs. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende, Angela Wiegand will sich ausschließlich und intensiv um die im Aufschwung befindliche Skiabteilung kümmern. Deshalb stellte sie den Posten der 2. Vorsitzenden zur Verfügung. Klaus Neubauer, der bereits lange Jahre diesen Posten inne hatte, stellte sich erneut zur Wahl und wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Ansonsten wurden die Mitglieder des Vorstands weitgehend in ihren Ämtern bestätigt. Weiterhin für drei Jahre ist Daniel Scherbel Vorsitzender des SCR, der sich gleichzeitig um die Gesamtabteilung Fußball kümmert. Kassier bleibt Klaus Trebes, Schriftführer Klaus Neubauer und die Spielleiterin der Herrenmannschaft Nadine Bauer. Für die zweite Herrenmannschaft, die eine Spielgemeinschaft mit Hirschfeld und Kehlbach hat, ist zukünftig Daniel Neubauer zuständig. Spielleiterin der Damen wurde Franziska Wohlfahrt. Die Abteilungsleiter Volleyball, Nico Wiegand und Tischtennis, Marco Christmann wurde einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für die Pflege der Sportplätze ist weiterhin Klaus Neubauer und für die Eintrittsgelder als Platzkassier Wolfram zuständig. Daniel Scherbel ließ als Vorsitzender in seinem Rechenschaftsbericht die vergangenen Jahre Revue passieren.

Bei der Skiabteilung konnte Jürgen Baier bei den wöchentlichen Hallentraining von einer regelmäßig großen Teilnehmerzahl berichten.



Sehr gut besuchtes Training

Marco Christmann konnte auch als Abteilungsleiter Tischtennis von einem sehr gut besuchten Training in der Rennsteighalle berichten. Für das erste Jahr, bei dem die 4er-Mannschaft am Spielbetrieb in der Kreisliga 4 teilnahm, wurde das gesteckte Ziel, nicht Letzter zu werden, erreicht.

Als Fußball-Abteilungsleiter ging Scherbel vor allem auf die Herrenmannschaft ein. Leider erwischte es in der Saison 2016/17 die Erste Mannschaft und man musste nach vielen erfolgreichen Jahren in der Bezirks- und Kreisliga, der Kreisklasse schließlich im "Unterhaus" des Fußballs, in der A-Klasse antreten.



Hoffnung auf Wiederaufstieg

Nach einem Generationenwechsel bestehe die Hoffnung, dass der sofortige Wiederaufstieg geschafft werden könnte. Sowohl die 2. Herrenmannschaft wie auch die Damen mussten aufgrund von Spielermangel ihre Eigenständigkeit aufgeben. Die Herren sind noch aktuell mit Kehlbach und Hirschfeld zusammen, die Damen haben eine neue Spielgemeinschaft mit Ludwigsstadt gebildet.

Thomas Löffler zollte als Bürgermeister dem SC Rennsteig wegen der vier Abteilungen und dem breiten sportlichen Angebot größten Respekt.

Für die D-Jugend dankte er Markus Krischke für die hervorragende und recht erfolgreiche Arbeit mit seinen Spielern.

Für den Förderverein des SCR appellierte Lutz Treuner als Kassier des Vereins an alle Mitglieder, sich verstärkt und noch intensiver bei Veranstaltungen und dem laufenden Sportheimbetrieb als Ausschenker und anderen Aufgaben einzubringen. red