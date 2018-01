Klassischer Step kombiniert mit Neuem

Die Broadway Dance Company sowie Dublin Dance Factory präsentieren "Night of the Dance - Irish Dance 2018" am 23. Februar im Regentenbau in Bad Kissingen. Beginn ist um 20 Uhr. Mit dem Programm "Irish Dance 2018" bietet Night of the Dance eine Tanzshow, geprägt durch Leidenschaft am Tanzen und pure Energie. Der irische Stepptanz ist an diesem Abend der wichtigste Bestandteil des 90-minütigen-Programmes. Aber auch völlig neue Choreographien werden mit klassischem Stepp kombiniert. Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe "Pura Vida" und rasante vielfältige Tanzstile fordern den Künstlern Höchstleistungen und äußerste Präzision ab. Lateinamerikanische Klänge und das synchrone Klacken der Steppschuhe entführen die Besucher für einen Abend in andere Kulturen. Das Ensemble, bestehend aus 20 Profitänzern, ist international besetzt. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen, im Internet unter www.nightofthedance.de sowie an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Christian Schmidt/ASA Event