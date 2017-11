Klassische Rock-Hits in der Rhönfesthalle

Stangenroth — Zum ersten Mal wird die Rhöner Rockband "Ac(c)oustic Jam" am Samstag, 4. November, einen Auftritt in der Rhönfesthalle in Stangenroth absolvieren. Die Formation, die aus dem Landkreis Bad Kissingen und dem Nachbarlandkreis Rhön-Grabfeld stammt, wird ihr Programm "Rock of Ages" präsentieren und will damit das junge Publikum ansprechen, aber auch diejenigen, die Beatabende noch aus einer Zeit kennen, in der die Rockhymnen der Musikgeschichte entstanden sind. André Kessler, Betreiber der Konzertveranstaltungen in der Rhönfesthalle, holt in diesem Jahr erstmals die Lokalmatadoren auf die Bühne in Stangenroth.



Livemusik und Videoshow

Ob Bon Jovi oder Robbie Williams, die Ärzte oder Tote Hosen, Nirvana oder Linkin Park, Journey oder Whitesnake - das Rock of Ages Liveprogramm von Ac(c)oustic Jam setzt voll auf klassische Rock-Hits. Mit live gespielter Rockmusik und Videoshow soll der Rock-Abend unvergesslich werden.