Klassische Klänge mit Con Brio

Saale-Zeitung

Am Freitag, 9. Februar, gastiert das Sinfonieorchester Con Brio unter der Leitung von Prof. Dr. Gert Feser im Max-Littmann-Saal im Regentenbau. Auf dem Programm stehen das Werk "Les Offrandes oubliées" von Olivier Messiaens, die Sinfonie Es-Dur "Der Philosoph" von Joseph Haydn sowie die Tondichtung "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Das Sinfonieorchester Con Brio besteht seit Herbst 1988 und ist ein nichtprofessionelles Sinfonieorchester mit professionellem Anspruch. Es vereint circa100 gut ausgebildete Laienmusiker aus verschiedenen Berufs- und Studiensparten sowie Berufsmusiker. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44, unter kissingen-ticket@badkissingen.de sowie in der Geschäftsstelle dererhältlich. Foto: Hubert Pfingstl