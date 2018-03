Klassentreffen in der Heimat Nüdlingen

Arthur Stollberger



Bei Klassentreffen stellt man häufig die innige Verbundenheit der "Ehemaligen" fest, die einst miteinander "die Schulbank drückten". Der Geburtsjahrgang 1947/48 traf sich jetzt wieder in Nüdlingen, und als erste Station besichtigten sie die riesige Modelleisenbahnanlage, die ihr ehemaliger Klassenkamerad Manfred Hofmann zusammen mit seinem Sohn in jahrelanger Arbeit aufgebaut und gestaltet hatte. Früher besuchte er häufig überregionale Ausstellungen, kaufte und ergänzte sein Inventar. Er erntete dafür allgemeine Bewunderung seiner ehemaligen Klassenkameraden und -kameradinnen.

Die offizielle Begrüßung wurde von Jochen Dräger gesprochen, der zusammen mit Ernst Geist die organisatorischen Fragen im Vorfeld erledigt hatte.

Besonders begrüßt wurde Klassenkameradin Karin Renner, die als Bezirks-, Kreis- und Stadträtin weithin bekannt ist und sich im Politikbereich kräftig engagiert.



Anreise aus Minneapolis

Die weiteste Anreise hatte mit Sicherheit Elly Purdes, geb. Karch. Sie lebt seit langer Zeit in Minneapolis/USA. Es war übrigens nicht ihr erster Besuch bei einem Klassentreffen, und sie wurde besonders umjubelt. Die Heimat hat sie nicht vergessen. Gefragt, ob Nüdlingen weiterhin für sie Heimat bedeutet, antwortete Elly spontan: "Ja, für mich ist Nüdlingen weiterhin die Heimat." USA-Erfahrungen hatte für mehrere Jahrzehnte auch der Sohn des ehemaligen Bürgermeisters Franz Nicolai, Günter Nicolai, gemacht. Jetzt lebt er wieder glücklich in seiner alten Heimat.

Untereinander gab es natürlich viel zu erzählen. Das Familienleben und die Enkel spielten dabei eine große Rolle. Aber auch die berufliche Laufbahn, die die meisten jetzt hinter sich lassen konnten, kam zur Sprache. Als Jochen Dräger über Besonderheiten aus der Schulzeit gefragt wurde, sagte er, dass er wie Karin Renner nach der 4. Klasse in Bad Kissingen die weiterführende Schule besuchte und sich deshalb an die oberen Klassen nicht erinnern könne. "Auf alle Fälle war der Lehrer Artur Troll ein hervorragender Lehrer", betonte er. Das denkwürdige Klassentreffen nahm seinen Fortgang. Von der Kissinger Straße aus machten sich die 36 Teilnehmer auf den Weg nach Haard, wo im Landgasthof "Bärenburg" fröhlich weitergefeiert werden konnte.