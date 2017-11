Klare Worte an die fleißigen Kameraden

Daniel Wehner, Vorsitzender der Reservisten-Kameradschaft (RK) Oberthulba, hatte bei der Jahreshauptversammlung vieles zu berichten, denn die RK ist sehr aktiv. Auch Bürgermeister Gotthard Schlereth zählt sich zu dieser Kameradschaft, er ist Ehrenvorsitzender.

Schlereth war voll des Lobes, als er den Reservisten aus der Heimat gute Arbeit und rege Aktivitäten bescheinigte. Doch fand er klare Worte, wenn es sich im Rahmen der bauwilligen Eigenleistungen um genehmigungspflichtige Projekte handelt. Im speziellen Fall sei es um einen zwölf Meter hohen Mast der Reservisten gegangen, der die genehmigungsfreie Höhe um zwei Meter überragte. Schlereth betonte: "Sicherheit geht vor". Die gute Zusammenarbeit der Marktgemeinde mit der RK sollte im rechtlich korrekten Rahmen stattfinden.

Die Reservisten aus Oberthulba, deren Mitgliederzahl um die 100er-Marke pendelt, hatten das ganze Jahr über viel zu tun, war der Rückschau von Daniel Wehner zu entnehmen. Regelmäßig seien die Kameraden am Aufstellen von Mai- und Kirmesbäumen beteiligt. Sie sammeln für die Kriegsgräber, sind präsent beim Ehrenzug zum Volkstrauertag und stellen Fahnenabordnungen zu den hohen Feierlichkeiten. Freilich habe es auch gemütliche und beschauliche Termine gegeben. "Wir feierten unser 35-jähriges Bestehen", bedankte sich Wehner bei den Helfern für vier Tage Aufbau. Das Vereinsheim der Reservisten ist die Hundingshütte, die im ablaufenden Jahr auf 43 erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken könne, sagte Kassier Thomas Schlereth. Auch an dieser Hütte sei viel Eigenleistung erbracht worden. Eine Spende für das Projekt Defibrillator in Höhe von 300 Euro wurde der Marktgemeinde zugesagt.

"Die Restaurierung des Kriegerdenkmals steht noch aus", sagte der stellvertretende Vorsitzende Christian Kessler. Schon jetzt machte er Geschmack auf eine Frankreichreise im kommenden Jahr, welche die Militärhistorie des zweiten Weltkrieges am Atlantikwall vor Ort ins Blickfeld nehme.

Doch auch ganz in der Nähe ist das Gedenken an die Historie im kommenden Jahr geplant, nämlich mit einer Rundwegwanderung ausgehend vom Nüdlinger Kriegerdenkmal 1866 (Bayern gegen Preußen). "Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen funktioniert prima", sagte Vorsitzender Wehner. Doch der Kontakt zum Reservistenverband könnte noch besser werden. Vielleicht hilft da eine Veranstaltung wie das für 2018 geplante Simulatorschießen im Landkreis Bad Kissingen. Der Vorstand ehrte Verdienste und runde Zahlen der Mitgliedschaften. Seit zehn Jahren ist Klaus Wehner bei der RK Oberthulba. Für viele Jahre der guten Zusammenarbeit erhielt der inzwischen abgesiedelte Erhard Schumacher anlässlich seines 70. Geburtstages ein Herzliches Dankeschön. Überrascht war Manfred Beiersdörfer, als er die goldene Zange erhielt und zum "Ehren-Wasserwart" ernannt wurde. hgs