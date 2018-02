red



Eine Reise ins Mittelalter findet am Freitag, 22. September, 19.30 Uhr, mit dem Ensemble "Nu:n" statt. Unter dem Titel "Klang der Mystik" präsentiert das Trio in der Klosterkirche St. Cosmas und Damian in Wechterswinkel mittelalterliche Musik in neuem Gewand.Inspirierende Texte und ein überirdisches Geflecht aus mittelalterlicher Musik, unerhörten Klängen, gehauchter Stimme und expressiven Improvisationen schaffen Raum für Stille und entspanntes Lauschen gleichermaßen. Cora Schmeiser (Gesang), Gert Anklam (Sopransaxophon, Baritonsaxophon) sowie Falk Zenker (Gitarre) musizieren.Weitere Infos: www.kloster-wechterswinkel-kultur.de . Karten sind ab sofort erhältlich bei: Rhön GmbH, Bad Neustadt, Tel.: 09771/946 70, oder im Kloster Wechterswinkel, Bastheim/Kloster Wechterswinkel, Tel.: 09773/897 262.