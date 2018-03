Kläranlage Kirchaich im Blick

Nur ein Punkt stand im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung in Oberaurach am Donnerstag auf der Tagesordnung. Aufgrund der stetig steigenden Zahl der Briefwähler, bei der kommenden Landtags- und Bezirkstagswahl wird mit rund 1000 gerechnet, beschloss der Gemeinderat, künftig bei allen Wahlen zwei Briefwahlvorstände zu bilden, statt bisher nur einen. Wegen der beengten Räumlichkeiten im Rathaus wird die Auszählung künftig im Oberaurach-Zentrum in zwei Turnhallen durchgeführt.



Steuerung ist ausgefallen

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung ging es anschließend unter anderem um eine notwendige Instandsetzung der Kläranlage in Kirchaich.

Wie Bürgermeister Thomas Sechser mitteilte, führte im Januar ein Defekt an der Hardware zum Ausfall der SPS-Anlage (Speicher-Programmierbare-Steuerung). Im Moment muss das Personal große Teile per Hand steuern, weswegen eine schnelle Reparatur erfolgen soll.

In der Sitzung stand ein Fachmann dem Gremium Rede und Antwort. Sowohl technische Einzelheiten wurden erläutert, wie auch die Kosten angesprochen, die durch aktive Mithilfe des Klärpersonals bei der Programmierung und Optimierung der Anlage durchaus noch Einsparpotenzial beinhalten. Der Gemeinderat beschloss, eine Fachfirma zu beauftragen.



Weitere Punkte in der Sitzung

Ein Antrag des RSV Unterschleichach auf Zuschuss für einen neuen Rasenmäher wurde abgelehnt.

Die Gemeinde hatte sich zwar im Jahre 2003 bei der Anschaffung eines Rasenmähers für den Sportplatz Trossenfurt mit 20 Prozent beteiligt, aber nur unter dem Aspekt, dass auch die Schulkinder den Sportplatz mitbenutzen. Ansonsten hat sich die Gemeinde bei solchen Anschaffungen bisher nicht beteiligt und kann das auch in Zukunft nicht tun.

Auch die Kindertagesstätte St. Josef in Kirchaich bat in einem Antrag auf einen Zuschuss für die Erweiterung des Spielplatzes. Aufgrund der wachsenden Anzahl der Kindergartenkinder soll der bestehende Wasserbereich in Form eines Bachbettes erweitert werden. Mit dem entstandenen Erdaushub soll dann ein kleiner Rutschhügel im Krippengarten entstehen. Dem Träger liegt bereits ein sehr günstiges Festpreisangebot einer Fachfirma vor, die wohl beauftragt werde. Nach Beschluss durch den Gemeinderat beteiligt sich die Gemeinde hier mit 50 Prozent an den Kosten. Außerdem teilte der Bürgermeister mit, dass ingesamt vier Bauplätze in Dankenfeld, Kirchaich und Oberschleichach verkauft wurden.