Kita St. Nikolaus lädt ein zum Laternenumzug

Das Team und der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Nikolaus veranstalten am Montag, 13. November, einen Laternenumzug in der Stadtmitte. Um 17 Uhr startet der Zug am Schlosshof und geht über die Steinwegstraße zum Marktplatz und weiter zum Brauhaus, um anschließend am Seniorenzentrum St. Anna mit den Senioren das Martinsgebäck zu teilen. Das Augenmerk wird ausschließlich auf den Gedanken des Teilens und auf das "Licht bringen" für die älteren Menschen gerichtet. Deswegen wird auf einen Verkauf oder Ausschank verzichtet. red