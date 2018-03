Kita Kunterbunt feierte kunterbuntes Fest

Der Wind konnte der Feierlaune der 24 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, deren Eltern und den weiteren Besuchern des "Kunterbunt"-Sommerfestes nichts anhaben. Die Leiterin der Kita, Sabrina Lang, und Vertreterin Sabrina Rühl begrüßten alle Gäste und natürlich auch Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal zum Festtag. Lang bedankte sich gleich zu Beginn bei allen, die das Fest unterstützt haben, denn ohne ihre Mithilfe wäre dieses Fest nicht möglich.

Die Kleinen selbst hießen die vielen Gäste mit einer kunterbunten Vogelgeschichte willkommen. Sie erzählte von einer einsamen bunten Vogelfamilie, die am Waldrand lebte. Hier ging es um Freundschaft, Farben und das Anderssein. Jedes Kind ist anders, mit seinen Stärken und Schwächen und sollte auch so akzeptiert werden. Dies wurde anhand der Geschichte auch schon den Kleinsten kindergerecht vermittelt. Anschließend ging es kunterbunt weiter. An den verschiedenen Ständen wie Schminken, Bobbycarfahren, Kronenbasteln, Vogelhäuschen bemalen und bei der Hüpfburg hatten alle Kinder großen Spaß. Des weiteren wurden Luftballons verkauft und die bunte Vogelgeschichte konnte als Buch erworben werden.

Kaffee, Kuchen und Gegrilltes rundeten das Sommerfest der Kinderkrippe, die zugleich ihren ersten Geburtstag feierte, ab. red