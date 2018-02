Kita-Fahrzeuge in Werkstatt

"Heute stand der große Kundendienst für alle Kinderfahrzeuge der Kita an. Zusammen machten wir uns mit den quietschenden Fahrzeugen auf den Weg zur Autowerkstatt Grau", schreibt der Langensendelbacher Kindergarten.

Nach einem Rundgang in der Werkstatt ging es den Fahrzeugen an den Kragen. Bremsen und Räder wurden geprüft und abgeschmiert. Danach durften die Kinder mit Spielgeld ihre Rechnung bezahlen und bekamen sogar noch ein "Ersatzteil" (Gummibärchen) mit nach Hause. Abschließend konnte man eine ziemlich ruhige Heimreise antreten. red