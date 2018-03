Kiss-Percussiva trifft Zirkus

Das Ensemble Kiss-Percussiva der Städtischen Musikschule trifft am Samstag, 10. März, im Kurtheater den Circus Luna. Unter der Leitung von Thomas Friedrich und Peter Bethäuser präsentieren die Künstler eine amüsante Show. Hier darf gelacht und geweint werden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und auch in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung erhältlich. Foto: Thiemo Schroll