Kirchweihmusik und Tanz im Schneetreiben

Traditionsgemäß zogen am Kirchweihsonntag die Bramberger Musikanten mit ihrem Chef Helmut Huppmann durchs Dorf. Sie fuhren auf einem Kleinlaster der Firma Edgar Precht von Station zu Station. Start war am Kirchberg, wo sich gleich zahlreiche Zuschauer einfanden - dick eingemummt, denn es herrschte erstmals in diesem Jahr ein kräftiges Schneetreiben. Das allerdings hinderte einige Pärchen nicht daran, auf dem glatten Asphalt eine "kesse Sohle" hinzulegen.

Letzte Station der Musikanten ist wie immer die "Bramberger Alm" gewesen. Am Kirchweihmontag endete das Treiben im Eberner Stadtteil mit einem Schafkopfnachmittag. Was würden die Bramberger ohne ihre "Alm" anfangen? ali